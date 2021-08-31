歐元區通膨本月飆升到近十年來最高水準；而仍有可能出現進一步的上漲，此亦挑戰了歐洲央行(ECB)對物價的看法，認為此僅為暫時性的上漲。

歐元區19國的消費者物價指數在八月上漲了3%，遠高於2.7%的預期，而七月則為上升2.2%，皆遠離歐洲央行的2%目標。

歐洲統計局周二表示，能源成本推升了物價；但是食品價格也上漲，工業產品的價格也異乎尋常的大幅揚升。

對歐洲央行政策的最大批評者德國，其央行行長預計未來幾個月德國的通膨率將接近5%。歐洲央行面臨越來越大的壓力，要求解決通膨問題。

歐洲央行認為，疫情爆發之後的一系列經濟重啟等「一次性」因素，是通膨飆升的主因，物價增長將在明年初迅速放緩。

ECB官員辯稱，未來幾年通膨將持續遠低於ECB目標，因此甚至在七月進一步承諾保持超寬鬆的貨幣政策，以便能產生物價壓力。

ECB首席經濟學家蘭恩(Philip Lane)上周表示，仍然未見工資的成長，而這些通膨未能對他暫時性的看法造成挑戰。工資上漲為持續性通膨的必要組成要件。