台北市政府2017年核定「芝山岩周邊景觀管制規定計畫案」，趙順生等居民不服，提起行政訴訟請求撤銷，台北高等行政法院原判居民勝訴，北市府提上訴，最高行政法院19日逆轉判居民敗訴，全案確定。

台北市政府於1970年7月4日公告實施「陽明山管理局轄區主要計劃案」，計畫範圍包含當時全部士林區，北市府陸續擬訂各地區細部計畫，並配合修正主要計畫。其中，北市府考量芝山岩周邊生態環境良好，整體景觀管制有其迫切性及必要性，針對該區擬定相關計畫後，由都市計畫委員會決議通過。

該計畫案名稱為「擬定臺北市士林區芝山岩周邊景觀管制規定計畫案」，主要內容為「變更計畫內容：本計畫區全區不得作為容積接受基地」及「都市設計準則」，北市府2017年9月19日核定公告隔日生效，當地居民不服，循序提起行政訴訟。

一審北高行判居民勝訴，案經上訴，最高行認為，該計畫並未違反應遵守的強制程序規定，未牴觸上位法規範及上位計畫，且該計畫無計畫衡量瑕疵，也與比例原則無違，因此廢棄原判決，改判居民敗訴。