金門醫院院長侯重光致贈感謝狀，盼望它能帶來歡樂，送走憂傷，讓生命樂章更加動聽。由金門縣長楊鎮浯代表接受。（金門縣府提供）

當悠揚樂聲響起來，人心都將獲得撫慰、療癒。金酒公司捐贈1部演奏型，有自動演奏功能的鋼琴給金門醫院，今天在楊鎮浯縣長、金酒董事長黃怡凱及金門醫院侯重光院長共同主持下正式啟用，期待未來藉由優美音符傳遞溫馨、正向的力量，幫助病患和家屬走出病痛陰霾，迎來喜悅、健康生活。

今天上午的捐贈儀式在唐伶樂集團長陳月蓮老師母女四手聯彈-「不能說的祕密」開琴下啟用，典雅優美旋律流洩整座綜合醫療大樓，現場洋溢揮別陰暗，走向陽光，讓人感到無比舒暢的氛圍。

楊鎮浯表示，新冠肺炎席捲全球，國內疫情也是持續不斷，金門在鄉親全力配合防疫和金門醫院同仁的辛苦付出下，確保全台唯一零確診的現況，而金醫做為全島僅有的1家醫院，平時即肩負島內醫療重任，此次金酒捐贈的鋼琴，平時可以提供專業彈奏外，同時具有自動演奏的功能，期待它的悠揚旋律可以撫慰、療癒病患及家屬的心靈，提供鄉親1個舒適的就醫環境。

新任金酒董事長黃怡凱也表示，這項不一樣的捐贈發想是台北榮總大廳設有1部自動鋼琴，琴聲傳遞一股溫暖的力量，消除醫院冷冰冰的刻板印象，帶來另類的療癒效果。在侯重光院長及原金酒董事長李增財、總經理楊駕人的共同促成下，讓來自企業溫馨關懷的案子付諸實現，盼望它能帶來歡樂，送走憂傷，讓生命樂章更加動聽。

侯重光院長也表示，這項捐贈原定7月舉辦，因新冠疫情3級警戒延至今天登場，但從6月下旬起已於每日7點至8點、12點至13點及17時至18時等3個時段試撥鋼琴曲目，獲得不少鄉親的共鳴和好評。不少人表示，尤其在早上等待掛號前的鋼琴聲，讓冰冷冷的醫院感覺都不一樣了。

未來，該院平日運用自動鋼琴撥放療育音樂外，也將結合地區音樂團體不定期舉辦演奏，藉著優美的音樂聲，帶給大家歡欣和希望。