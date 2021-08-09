教育部建置「促進產學連結合作育才平台」，109年共連結35個產業公協會、233家企業及95所技職學校，促成各類產業與學校協作實務教學與實作學習，共同培育專業技術人才。

教育部自107年起建置「促進產學連結合作育才平台」，針對重點產業所提人才需求，媒合技專校院學生赴產企業實習，或輔導協助學校與優質產企業開設教育部產學合作人才培育專班，以客製化服務產業需求，共同量身打造產業實務人才。109年成功媒合109家企業1443名人才需求，媒合率達81％，並促成19個產學合作專班。

例如：育才平台光電半導體領域工作圈聚焦半導體科技大廠中階人才需求，促成旺宏電子、群創光電、乾坤科技公司攜手崑山科技大學辦理教育部產業學院計畫「半導體工程產業實務人才培育專班」，同時協助共構專業課程，規畫產線智慧化實務、人機介面、自動控制及學年實習，並確保合作企業提供優於同職級待遇（學士級月薪3萬9000元）。

這個平台以產業主題發展產學培育，開發產企業資源投入技專校院，打造結合產業職場問題、實務課程模組及就業銜接的客製化產學培育模式，協助產企業用才、留才及學生就業銜接，109年共推動22案。

例如：綠能及風電領域工作圈發展以1名教授專家帶領1位學生與1家企業合作的方式，組成一對一師生輔導團隊，主動發掘企業技術或經營問題，並以專題實作研究或學生實習方式解決企業所遇問題，企業亦將最新技術及設備分享給師生研究或學習。

教育部表示，育才平台將持續協助產企業與學校共同合作，建立協作教學與實作學習模式。產企業倘希與技專校院合作開設產學專班或提供相關實習機會，皆可透過育才平台協助媒合，相關資訊請洽育才平台「產學連結總推動辦公室」（國立台灣科技大學，電話：02-27376294）