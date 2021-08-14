民眾在慰安婦銅像前下獻花追思。（國民黨台南市黨部提供／程炳璋台南傳真）

適逢814國際慰安婦紀念日，台灣首座國際慰安婦紀念園區舉辦追思活動，國民黨副秘書長謝龍介上午與部分民代、婦女團體前往獻花，因為當地已遭法拍，謝龍介盼台南市長黃偉哲能協助覓地，保住銅像，保存台灣婦女人權遭受侵害的歷史。

國民黨台南市黨部2018年8月在中西區市黨部旁設置全台唯一1尊慰安婦銅像，9月就遭日本右派團體藤井實彥上門踢館，並舉腳做勢踹銅像，引發台灣輿論熱議，國民黨將銅像座落地闢建成紀念園區。

隨著國民黨產遭法拍，銅像預計2年後面臨搬遷，為了讓銅像保存，國民黨傾向另找公有地，去年曾在台南市議會上詢問黃偉哲，尚未獲得答案。

謝龍介14日在慰安婦紀念園區內有感而發表示，慰安婦事件是20世紀最卑劣事件之一，如同21世紀ISIS聖戰士強迫性奴隸一樣受人髮指。

「豎立銅像不是為了製造仇恨」，謝龍介認為，銅像存在是將屬於慰安婦的歷史真實還原，要求日本政府公開道歉賠償。結果日本人派人來踹銅像，代表他們認為強迫女性當慰安婦是錯誤行為。

謝龍介盼黃偉哲正視這段台灣集體人權被侵害的歷史，協助銅像找到適合豎立的地點。

台南市慰安婦人權平等促進會理事長童小芸表示，國際間各國都在為其慰安婦爭取權利時，台灣只有民間在努力，台日關係再好也不能忽略慰安婦所受不平的待遇盼政府積極爭取慰安婦阿嬤的正義。