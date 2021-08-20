土地銀行羽球隊行員「聖筊兄弟」王齊麟、李洋勇奪男雙冠軍，揚名國際為國爭光，成功寫下歷史，土地銀行與有榮焉！

為與全國民眾共同歡慶本次亮眼成績，規劃辦理「齊開得勝洋名國際 土銀卡友同慶冠軍月」信用卡優惠活動，以轉轉樂互動遊戲進行抽獎，獎品包含該行獨家限量麟洋簽名羽球拍、簽名球、印刷簽名衫、全家超商禮物卡、麟洋紀念明信片及信用卡回饋金等共計1萬8825個獎項，獎品豐富。

為紀念台灣羽球史上首次男「雙」組合，以直落「2」擊敗中國雙塔，為臺灣奪下第「2」個冠軍，凡屬土銀信用卡卡友，不論新舊、不論卡別，於今年8月1日到9月30日活動期間，刷土銀信用卡一般消費每筆222元以上，即可於抽獎期間（今年8月19日~10月15日）上網參加「麟洋冠軍轉轉樂」活動，每筆消費獲得1次抽獎機會，刷越多中獎機會越高。

還沒有土銀信用卡的朋友，趕緊打開身邊手機、平板或電腦裝置，線上申辦土銀卡，共同參與此次年度抽獎盛會。