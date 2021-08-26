本土疫情趨緩，振興經濟為下步重點，除了振興券從3倍加碼到5倍外，農委會今(26)日公布，今年農遊券每張面額提高到吉祥數字「888」元， 第一階段提供88萬份農遊券抽籤，第二階段為刺激年節消費購買農產品，辦理第2次農遊券抽券，計58萬份，共計146萬份，預估可創造68億的效益，以促進農村在地的商機復甦。

去年民眾對於各部會推出的動滋券、藝fun券、農遊券、動滋券、客庄券都有著正面回饋，行政院今稍早拍板，上述票券今年繼續推出，另也新增i原券、好食券、國旅券、地方創生券等來振興經濟，將透過共通平台登記抽籤。

根據統計，去年農遊券的發放面額每張250元，共發放500萬張，使用率高達88.2％，核發的12.5億元帶動產值超過50.5億元，效益高達4倍。本次面額加碼到888元，較去年增加3.5倍，符合農委會所預告的「吉祥數字」。

本次農遊券可使用場域部分，包含農村好物、農社企業者、農村社區組織或團體、取得許可登記證休閒農場、休閒農業區旅遊服務中心與會員業者(不含旅宿業)、田媽媽、亮點茶莊、農村酒莊或有固定據點之百大或在地青農、農漁特產展售中心、直銷站、社區小舖、漁產直販所等，合作業者計有3000多家。

農委會主任秘書范美玲表示，只要符合行政院發送5倍券資格民眾都可參與抽獎，第一階段將抽出88萬名幸運兒，第二階段抽出的58萬份則是要刺激年節消費購買農產品，只要到上述場域消費滿1000元憑發票或收據，即可參加第二階段抽獎，第一階段沒抽中的民眾在第二階段仍有機會。然而1000元的滿額消費適用5倍券，但不適用第一階段的農遊券。

范美玲指出，本次發放農遊券張數和去年相比份數少了許多，考量要控制預算，面額增加也讓份數減少，但預估今年可創造農產品、休閒農業、漁業等農業總體消費效益達68億元，並帶動農業旅遊人次達340萬人次，促進農村在地商機復甦，穩定農村就業與經濟活動。

另為刺激民眾消費，農委會好康再加碼，除了購買農林漁牧、農村好物產品滿額再加碼贈外，更有農漁村旅遊加碼抽獎活動以及國家森林遊樂區門票優惠，並且舉辦青年市集活動，讓民眾好玩好買歡樂購，今年推出的農遊券使用期程為110年10月至111年4月止。