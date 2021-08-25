悠遊卡公司推出東京奧運羽球男雙金牌得主李洋／王齊麟的紀念悠遊卡，被外界質疑隸屬於土地銀行羽球隊的兩人，違反公務員服務法不得兼職的規定。對此麟洋經紀人吳宜倫表示，麟洋並非代言，僅是同意悠遊卡公司使用其肖像權，相關規定已詢問過律師，「完全沒問題。」

至於發行悠遊卡所獲之銷售分潤，吳宜倫表示目前礙於法規，相關利潤的確無法直接進入麟、洋手中。目前仍在等銓敘部對相關法令的解釋，解套之前就是讓分潤進入「麟洋國際體育顧問有限公司」，若兩人有訓練或購置運動器材的需要，就由這筆錢來支出，也有人建議捐款至基金會，以贊助兩人的方式來解套，仍在研究當中。

吳宜倫強調，麟、洋授權其經紀事務，合約也寫明是義務性幫忙，自己的兒子是土銀羽球隊的成員，而土銀長期贊助台灣羽球，絕對不可能去做傷害土銀的事情。目前的問題是財政部要如何去幫助麟洋與土銀解決贊助事宜，據她了解，土銀也很樂見麾下選手有更多收入，只是卡在相關法令。