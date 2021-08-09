博弈網站刊登求職廣告，易讓青少年誤入陷阱觸法。（高市刑大提供／石秀華高雄傳真）

暑假是青少年打工黃金時期，但有不少求職陷阱隱藏在內不為人知；高雄市刑大警方7月中旬連續查獲16歲少女和17歲少年加入博弈網站成為會員，幫忙拉下線轉貼文，不到1個月狠賺近3萬元，但已觸犯賭博罪，仍被移送法辦；警方呼籲求職時要多方小心查證，勿以身試法！

高雄市蔡姓16歲少女和17歲魯姓少年，放暑假後，為了打工透過臉書求職，加入博弈網站，2人成為會員後，負責拉攏或招募成年人或青少年加入會員或當下線，其中蔡姓少女拉了2人，賺了1萬多元，魯姓少年則介紹約10人加入會員，獲利近3萬元，2人在打工20多天後，被高雄市刑大警方網路巡邏發現逮捕，2人後悔莫及，因已觸犯賭博罪，被移送少年法院審理。

高市刑大預防組指出，博弈犯罪集團常以「可獲高額利潤」為手段，引誘不知情的求職者拉攏、招募其他成年人及青少年加入會員簽賭，有學生禁不住誘惑下注後，欠下鉅額賭債無力償還，恐被有心人士利用，成為詐欺集團「車手」，或是販毒集團的「小蜜蜂」。

警方指出，青少年在暑期打工時應注意網路求職陷阱，凡是要求要簽約入會繳錢、辦卡或辦門號、購買公司產品、繳交證件、提供銀行帳戶及金融卡等詭詐事項，均要小心防範；暑期找工作，最好找有公信力的求職平台、合法登記的公司，求職時也可找親友陪同應徵，注意工作內容是否合法，並多方詢問急多方查證，以免受騙。

市刑大也在臉書粉絲專頁舉辦留言抽好禮活動，針對臉書社團常見求職廣告陷阱，加強「反詐」等相關犯罪預防宣導，加強民眾防詐意識。