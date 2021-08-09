新竹市政府向中央爭取8000萬經費將在竹蓮國小校內的球場用地上，打造兩層樓「多功能活動中心」，師生上體育課終於可不受天候限制了。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市竹蓮國小建校至今已67年，學生活動中心多年前因耐震係數不足已拆除，師生活動只能在戶外的水泥地場地，有安全上的疑慮與受到天候的限制，市府特別向中央爭取8000萬經費，打造兩層樓「多功能活動中心」，預計2022年底完工。

市長林智堅表示，竹蓮國小「多功能活動中心」已正式動工，新竹市在防疫期間仍持續各項建設，學生在家上課期間，更加速「新校園運動」的改造，希望改善學生學習環境。

竹蓮國小自學生活動中心拆除後，無論是運動或是辦活動的時候，師生都只能在水泥地或柏油平面上，市府歷經多年的努力，獲得中央補助，以總金費8000萬，新建全新多功能活動中心。

市府教育處表示，此次設計突破以往室內活動中心封閉樣貌，「多功能活動中心」以穿透設計，大量引入自然光，讓整體空間更加通風。

此外，「雙功能舞台」的設計則是利用活動中心兩層樓的空間，由高而低設計出階梯座椅、舞台、席地而坐區域，既可作為表演場地、更可成為會議室。

竹蓮國小校長周雯娟指出，原本的學生活動中心已拆除22年，師生集合、上下學、下雨天活動都因沒有室內大型場地而受限，市府補助學校建置多功能活動中心是師生長期以來的需求，讓竹蓮學生的學習可以免除天候限制，盡情的活動與學習。

新竹市府表示，新竹市秉持的防疫期間停課不停學的信念，不只老師持續教學、學生努力學習，市府各大型工程仍持續推進，「每位孩子都是新竹市的寶」，市府有義務及責任讓竹市的孩子幸福快樂成長，未來仍將積極提供孩子最佳教育環境，這是市府不變的努力方向。