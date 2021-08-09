美國在台協會（AIT）處長孫曉雅在今天首度拜會外交部長吳釗燮。AIT 指出，孫曉雅強調在新冠疫情期間的美台合作關係，也表示，台灣被世界衛生大會排除在外，已經對國際間控制疫情及防範未來公衛危機的共同努力造成了損害。

AIT轉述，孫曉雅與吳釗燮雙方在會面中就廣泛的議題有所討論，包括美台關係、經貿議題、新冠肺炎疫情，以及共同合作以拓展台灣的國際空間。

孫曉雅在會面開始的致詞中指出：「我很高興能再次回到台灣。對於能夠在美台關係達到史上最佳之際擔任美國在台協會處長，我感到相當興奮。我期待拓展並深化我們的夥伴關係。」

她也強調在新冠疫情期間的美台合作關係，包括台灣捐贈美國個人防護設備，以及美國捐贈疫苗給台灣，還有最近歐洲夥伴所宣布的對台疫苗捐贈。

孫曉雅表示，台灣被世界衛生大會排除在外，已經對國際間控制疫情及防範未來公衛危機的共同努力造成了損害。她也在會中強調美國與台灣所共享的民主價值，以及美國對台灣恆久的承諾。