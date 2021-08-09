對於行政院長蘇貞昌表示，去年實施的3倍券發揮功效，因此，他會繼續發行5倍券，民進黨立委陳亭妃則呼籲，真的不要再拿1千元，讓民眾從荷包拿1 千元來兌換振興券，希望這樣的聲音，行政院聽得到，「可以接受我們的看法。」

行政院長蘇貞昌8日下午前往苗栗通霄視察高鐵邊坡滑落災情，針對媒體提問有關5倍券爭議，蘇貞昌表示，去年發行3倍券是限期使用，所以避免了現金存放不用的問題，加上有許多商家推出許多折扣措施，使得3倍券的效益加大，而對於中低入戶，直接將1千元匯入帳戶，直接可領3千元，100個人中，有95點多的人領用3倍券，所以他將繼續使用5倍券。

陳亭妃今（9）日則呼籲，紓困發現金，振興發振興券，這個區塊，可能黨籍立委多數會比較有共識。但是從民眾的荷包拿出1千元來兌換5倍券，這個部分可能多數立委認為不適宜，尤其今年疫情影響民眾的層面比較廣，所以一定要思考一些讓人民有感的方案。也希望這樣的聲音，行政院聽得到，可以接受我們的看法，真的不要再拿1千元，讓民眾從荷包拿1 千元來兌換振興券，這個部份真的是不宜。

陳亭妃強調，在整個數位券的部分，也希望一定要跟紙本並行，不要因為作業速度比較快，而讓數位券先行，這樣還是會有所謂「數位落差」跟「剝奪感」，所以如果要推出數位券，一定要連同紙本一同並行，這樣民眾可以有自我選擇的區塊，而不是有剝奪感的感覺。