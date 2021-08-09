東京奧運8日閉幕，但東奧後出爐的第一個民調，卻讓日本首相菅義偉尷尬萬分，因為他的支持度跌破3成，僅28％，創下去年9月上任以來新低。

《朝日新聞》9日發布周末進行的民調，顯現菅義偉內閣深陷危機，支持率降到破紀錄的28％，比《日本經濟新聞》7月底發布的34％更慘，也再度打破菅義偉上台後的新低；更難堪的是，還一舉刷新前首相安倍執政8年期間的最低點，也就是去年5月的29％。換句話說，菅義偉繼任首相不到1年，支持度就盪到2012年以來的谷底。

受到Delta變種病毒株由首都圈快速擴散，日本染疫數急遽攀升，累計確診6日破百萬，加上疫苗接種緩慢，民眾對菅義偉防疫抗疫表現的不滿，全反映在民調上。

朝日民調顯示，53％受訪者不相信菅義偉，比上次調查增加4個百分點；66％不相信政府抗疫措施；更有6成表態不希望菅義偉再次當選自民黨總裁，因為這代表他在大選後連任首相。