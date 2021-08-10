近來中南部連日暴雨，近6天來已累計5坑洞，遭國民黨高雄市議員譏諷「天坑之城」，高雄市長陳其邁稱會全面加強道路品質維護。對此，國民黨高雄市議員李眉蓁表示，高雄近日大雨導致天坑出現，會讓人懷念以前用心監督工程的李四川，針對近期藍營傳出拱李四川參選2022高雄市長的聲音，李認為，要尊重川伯個人意願。

為何外界近來會出現拱李四川選高雄市長？港媒《中評網》今（10日）報導，李眉蓁表示，最近高雄連續大雨，導致天坑再現，會讓市民反思市政工程並不簡單，會更懷念用心監督工程的李四川，且李的人和特質，可以將大家號召在一起。

前高雄市副市長李四川。（資料照片）

不過，李眉蓁直言，但是選舉的部分，還是要尊重李四川個人意願，藍軍現在應該要想辦法團結一致，高雄市長陳其邁已在爭取連任，但藍營至今都尚未有確定人選，她認為國民黨要及早應對，不要臨時抱佛腳，否則會很辛苦。

針對高雄近日大雨，6天來總共發生5起馬路塌陷的問題，陳其邁6日在議會聯訪時間表示，高雄是港都城巿，砂質地形比較多，另外重車多、地下管線也多，所以對於道路的維護，不管是鋪設或養護，都是很大的挑戰，尤其是大雨過後，因為砂質地形土質鬆軟，常會造成坑洞。

陳其邁續指，因此不管是平時的道路養護，或者是大雨過後道路的修補，高雄都很努力，並希望能夠維持巿民的公共安全，所以前幾天大雨過後，就開始針對相關道路搶修跟路面維平。讓道路能夠更安全，這也是高雄巿政府一直在做的事。