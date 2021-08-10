有數據顯示，美國就業人口增長、失業率大幅下降，美元因此走強且持續攀升，兌歐元升至4個月來高點，加上中國因疫情肆虐再起造成需求上的擔憂，致倫敦(LME)周一(8/9)銅價下跌，連帶拖累其餘金屬價格均跌。

分析師表示，全球主要金屬消費國中國自疫情開始以來的需求已經觸頂，預測在變種病毒肆虐的情況下，需求將會放緩，數據顯示，中國7月銅進口量較6月下降了1.0%，連續第4個月下降。但另指出，在智利全球最大的銅礦場可能發生的罷工危機風險不斷上升，引發對供應上的擔憂，則限制了銅價跌幅。

終場周一(8/9)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌150美元，報每公噸34,600美元；期鎳下跌594美元，報每公噸18,620美元；期鋅下跌32美元，報每公噸2,951.5美元；期鋁下跌29美元，報每公噸2,549美元；期銅下跌98.5美元，報每公噸9,369.5美元；期鉛下跌16美元，報每公噸2,258.5美元。(商品行情網)