去年男子蘇新漢因與黃姓越籍女子有感情糾紛，他跑到對方工作的按摩店縱火，將黃女燒死，歷審考量蘇男矯正、再社會化的可能性高，長期監禁加上他母親鼓勵與期待，可促其深入反省，改過遷善重返社會，判處無期徒刑，最高法院駁回上訴，讓他逃過死刑確定。

蘇男與黃是男女朋友，但因感情、金錢問題多次爭吵而生嫌隙，去年2月16日上午他先到加油站購買汽油，然後到黃女工作的按摩店，拿打火機作勢點燃並向員工恫稱「不要以為我在開玩笑」，要求對方帶他前往黃女的休息室。

蘇男一到黃女的休息室門口後，將汽油潑灑至黃的身上後，再以其所攜帶之打火機點火而引燃火勢，瞬間發生大火，蘇男隨即逃離現場，且多次換乘計程車、捷運、火車，沿路將犯案穿著衣物及身上之折疊刀、包包等，之後被警方逮獲。

一審及二審都認定，蘇朝被害人潑灑汽油並點火引燃致死，其殺害手法甚為凶殘，造成黃女承受極大痛苦而死亡，犯罪情節實屬重大，考量他一時失去理智而為本案犯行，其惡性與「任意殺害與其無關之他人而造成社會大眾恐慌與不安」之行為有異。

合議庭認為，蘇的行為未達罪無可逭、犯罪情節最重大，應與社會永久隔離之程度等一切情狀，將他判處無期徒刑，上訴後，最高法法院駁回，全案定讞。