陳男上完廁所即被趙男持刀殺害。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

趙姓移工與陳姓移工既是同事也是越南籍同鄉，兩人今年2月一同來台南市龍崎區1家鷹架工廠工作，雖常一起喝酒，也因工作產生嫌隙，趙男怨對方老是欺負自己，15日下午4時許持菜刀刺死陳男，全案依殺人罪移送台南地檢署偵辦。

26歲趙男與29歲陳男同是越南移工，兩人半年前跨海來台，到台南市擔任鷹架工，兩人素有嫌隙，仍因工作關係，常一群人聚在一起喝酒。

兩人15日中午用餐時再起爭執，趙男怨恨在心，下午趁陳男上廁所時，到廚房取走菜刀，等在廁所門口，待陳男一開門，立即一刀狠刺對方右側胸口。

陳男受傷後跑到民宅前大呼救命，經民眾報警，將他送醫。趙男見闖禍，躲入宿舍一旁的鷹架下方藏匿，警方到場時，仍將正在呼呼大睡的他找出，帶回警局調查。

陳男刀傷由上往下傷及肝臟，經醫院搶救1天，16日清晨宣告傷重不治。

趙嫌到案供稱，陳男平時在職場與生活上經常欺負自己，甚至出手毆打自己，早已積怨在心，15日仗著酒意衝動行凶，警方確認為移工酒醉滋事，依照殺人罪嫌將趙嫌移送台南地檢署偵辦。

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