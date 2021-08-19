汐止63歲男患胃病 打完莫德納5天後猝死 15:272021/08/19 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 汐止63歲男性患胃病 打完莫德納後5天猝死。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市接種疫苗死亡案例，18日再添1人，新北市通報累積統計共127例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。 新北市衛生局表示，汐止區通報63歲男性，身患胃食道逆流，8月11日接種莫德納，8月11日至8月15日出現發燒、寒冷、食慾不振及精神恍惚，未就醫，8月16日死亡。 高端疫苗開放20至35歲預約 18至37歲青年被跳過莫德納接種 侯友宜：政府有不足之處 #汐止 #疫苗 #莫德納 #新北市 #死亡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台電大樓爆群聚染疫 全棟PCR 04:102021/08/19 財經要聞 36歲史嘉蕾生了 老公喜迎兒子名字曝光 11:522021/08/19 娛樂 88歲翁郵局領60萬要訂婚 遇到里長後結局逆轉 13:402021/08/19 社會 國內9例突破性感染 都是打AZ 04:102021/08/19 焦點要聞 Delta變異株肆虐！美國9月起追打第3劑疫苗 與第2劑須隔8個月 03:322021/08/19 國際 新北增1例在新莊 50多歲男感染源不明 14:342021/08/19 生活 孟子第73代孫女預約高端喊緊張 釣出2劑受試者親揭1症狀 00:032021/08/19 娛樂 觀光局與日本美食集團兄弟檔聯手 祭台日優惠 14:362021/08/19 生活 揪出蔡政府穿越時空3大自打臉政策 鄭麗文怒嗆：雙標黨 08:302021/08/19 政治 日本藥廠疫苗獲越南協助 東南亞臨床實驗3萬人 12:272021/08/19 國際 喝到「阿嬤的私釀酒」半個月竟有16人暴斃 專家曝真相 11:372021/08/19 搜奇 生活熱門新聞 「印度神童」6度預言成真 最大動盪時間曝：未來3月要注意 - 生活 熊貓跟吳柏毅外送路口這一幕 後方汽車駕駛驚呆：電影都是真的 - 生活 一直拉血便！36歲男誤當痔瘡 醫一看「腹腔都是」：半年後亡 - 生活 「難怪綠營縣市都沒確診」 男大生曝1圖開噴：指揮中心太誇張 - 生活 全台17縣市豪大雨狂炸 這區閃電訊號超可怕 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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