新北市接種疫苗死亡案例，18日再添1人，新北市通報累積統計共127例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新北市衛生局表示，汐止區通報63歲男性，身患胃食道逆流，8月11日接種莫德納，8月11日至8月15日出現發燒、寒冷、食慾不振及精神恍惚，未就醫，8月16日死亡。