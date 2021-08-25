基隆市40多歲女性，8月24日上午接種高端，施打完無明顯不適，但下午因胸悶、手腳麻痺的症狀，前往台大醫院就醫，結果在診間猝逝。中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，經電腦斷層掃描發現，個案有主動脈剝離的現象，最終仍不治死亡，家屬要求司法相驗死因。

指揮中心發言人莊人祥表示，基隆市40多歲女性8月24日上午打高端疫苗，施打完身體沒有明顯不適，下午5點半因為出現胸悶、手腳麻的症狀，前往台大醫院急診室就醫，但在等待結果的過程中，大約在下午6點半在診間猝死。

張上淳補充，這位40多歲女性昨天上午打完高端，下午身體不適至台大就醫，但在診療過程中就倒下，急救完心跳有恢復，經過電腦斷層掃瞄，發現她有主動脈剝離的現象，且範圍非常大，延伸至心臟，而主動脈到心臟相接的地方破裂，造成裡面大量積血，使其無法發揮正常功能把血液打出去，個案最後仍無法救回，在昨天晚上8點多宣告死亡，家屬要求司法相驗。