菲律賓一名漁夫日前到湖邊捕到一條重約5公斤的大石斑，然而他的腳卻不慎被魚叉上的繩索纏住，整個人被石斑魚拖進湖底，頭部還因此撞上岩石，雖然他努力想要游回水面，最終還是無法擺脫繩索，不幸溺斃身亡。

根據《每日郵報》報導，31歲漁夫納西索（Jovy Baldado Narciso）在本月9日，駕船到東內格羅省（Negros Oriental）的一處湖上捕魚，當時他用魚叉刺中了一條長約2英尺（約60公分）、重約5公斤的石斑魚，站在船邊和這條大魚搏鬥。

原本以為石斑的力氣已經快要消耗殆盡，納西索準備拿魚網將牠撈起，然而下秒這條石斑卻以驚人的速度鑽入湖底的岩石中，納西索的腿被魚叉上的繩索纏住，硬生生被拖進水中，他的頭部也因此撞擊到岩石，雖然他努力不讓自己昏過去，並試圖往湖面游，但石斑堅持隱身在岩石中不願出來，納西索也掙脫不開腳上的繩索，最終不幸溺斃身亡。

納西索的親人直到第二天都沒有等到他回家，於是打電話報警，警方接獲通報後立刻趕往湖邊進行搜查，不久後就在水底找到他的屍體，當時岩石下的石斑魚身上仍插著魚叉，繩子也還綁在男子的身上，但是人和魚都已經死了。

消息在當地傳開後，不少迷信的居民都認為，那條害死納西索的石斑魚是「惡魔」，因為這是一個禮拜內發生的第二起溺水事件，不久前一名14歲的少年也在該地區溺死，因此有當地人表示：「在湖裡應該要更加小心，因為比起大海，這裡的生物行為非常奇怪，就像那條邪惡的魚一樣」。