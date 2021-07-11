午後雷雨彈開炸 5縣市大雨特報 降雨熱區曝 17:312021/07/11 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(11)日南投、嘉義、台南地區及雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。 【LIVE直播】午後雷雨狂炸一周 氣象局說明最新天氣概況｜2021.07.11｜中時新聞網 訂閱影音： 中時新聞網 氣象局同時針對嘉義市、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時15分止。 大雨特報。(圖/氣象局) 明(12)日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。 對流雷雨炸開 南部2縣市大雨特報 今依舊熱爆！全台飆36度高溫 下周三起防午後劇烈降雨 #大雨特報 #雷雨 #天氣 #氣象 #午後雷陣雨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 對流旺盛 新竹縣大雨特報 大台北、中南部慎防午後雷雨 15:492021/07/08 生活 午後雷雨連炸一周 專家揭下個颱風生成時間 08:522021/07/08 生活 玉山園區7／13微解封 雲龍瀑布步道大雨沖毀 只能到父子斷崖 16:062021/07/10 生活 午後雷雨區炸西半部 今起一路轟到下周日 08:162021/07/11 生活 疫情緩 台南登革熱病媒蚊指數大增 拉警報 11:422021/07/09 生活 環南市場二樓列為感染熱區 下周四再全面普篩 16:492021/07/09 生活 咬一口熱狗噴1萬5！IKEA店門口成檢舉熱區 11人脫罩爽吃悲劇 09:152021/07/10 社會 中市太平區鐵皮工廠火災 延燒5家連棟工廠幸無人傷亡 10:582021/07/11 社會 花蓮2天搖15次恐為雙主震 氣象局揭發生致災地震機率 09:372021/07/08 生活 熱帶風暴艾爾莎逼近 紐約豪雨地鐵淹水道路中斷 20:292021/07/09 國際 午後雷雨變廣又多！這日起天氣轉不穩定 降雨機率大增 22:012021/07/10 生活 生活熱門新聞 全時勞工1萬元生活補貼明起申請 9大Q＆A一次看 - 生活 好市多買滿福堡她嗨喊比麥當勞原版大2倍 照片曝光2萬人笑翻：天才 - 生活 力挺陳時中到底 管碧玲用8字形容3＋11引眾怒臉書遭灌爆 - 生活 B群絕不要這個時間吃 1張表看保健食品最佳服用時段 - 生活 彰化今增1確診 病毒量超高 曾跨3縣市活動 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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