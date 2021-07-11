中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(11)日南投、嘉義、台南地區及雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

【LIVE直播】午後雷雨狂炸一周 氣象局說明最新天氣概況｜2021.07.11｜中時新聞網

氣象局同時針對嘉義市、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時15分止。

大雨特報。(圖/氣象局)

明(12)日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。