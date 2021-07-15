南化水庫從上月20日下午滿水位開始溢流，7月2日才停止。（本報資料照片）

近日台南地區午後對流雲系發展旺盛，山區常有局部大雨，南化水庫山區昨日累計降雨量14毫米，今天也有53毫米，在連日降雨挹注下，南化水庫今晚7點半再度溢流。

南化水庫從上月20日下午滿水位開始溢流，7月2日才停止，累積流掉逾3500萬公噸水量。

因今天下午集水區持續降雨進水，南化水庫管理處傍晚也向南化、玉井等後堀溪下游公所發出溢流通告，呼籲下游民眾注意安全，原本估計今晚約9點至10點水庫可能會達滿水位，提前至7點半自然溢流。