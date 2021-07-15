午後大雨挹注 台南南化水庫今晚7點半再度滿庫溢流 19:592021/07/15 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南化水庫從上月20日下午滿水位開始溢流，7月2日才停止。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南化水庫從上月20日下午滿水位開始溢流，7月2日才停止。（本報資料照片） 近日台南地區午後對流雲系發展旺盛，山區常有局部大雨，南化水庫山區昨日累計降雨量14毫米，今天也有53毫米，在連日降雨挹注下，南化水庫今晚7點半再度溢流。 南化水庫從上月20日下午滿水位開始溢流，7月2日才停止，累積流掉逾3500萬公噸水量。 因今天下午集水區持續降雨進水，南化水庫管理處傍晚也向南化、玉井等後堀溪下游公所發出溢流通告，呼籲下游民眾注意安全，原本估計今晚約9點至10點水庫可能會達滿水位，提前至7點半自然溢流。 周三起變天 午後西北雨來了 連5日暴雨狂灌這區 故宮南院微解封開館開園 墨寶精品、南瓜精靈廣場吸睛 #南化水庫 #溢流 #點半 #挹注 #山區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇揆13日視察基隆地區自來水管線汰換工程 13:162021/07/13 財經 兩岸產線連線 榮成再生漿 拓大陸高階紙市占 04:102021/07/13 財經要聞 解封踏青 台南休閒農場適度鬆綁 19:292021/07/14 生活 曾文、烏山頭水庫重新開園 入園遊客稀疏 15:392021/07/13 生活 《半導體》台星科決配息約1.22元 今年審慎樂觀 14:342021/07/13 財經 日本前三大連鎖咖啡客美多咖啡插旗台中 18:162021/07/15 生活 蘇州酒店坍塌事故搜救42小時結束 共17人罹難 11:322021/07/14 兩岸 美宣布延續南海政策 指共軍對美艦警告驅離為「錯誤訊息」 23:342021/07/12 兩岸 幫助在地農友 南化社區限量破布子丸 芒果果肉冰棒開賣 19:312021/07/14 寶島 北市再公布確診者足跡 9、10日曾到永利市場 19:542021/07/14 生活 《集中市場》電金傳拱萬八新頁 外資連4敲進700億元 15:422021/07/15 財經 生活熱門新聞 颱風最快周日生成 周末天氣曝光 雷雨狂炸這區 - 生活 印度神童恐怖預言再度成真 7月換這2國出大事 - 生活 等不到莫德納了？死不打AZ的結果 他一看這數據傻眼 - 生活 高雄第2例！65歲翁上午接種莫德納下午突倒地亡 - 生活 25歲女曝打疫苗經驗 嘆「若能選絕不優先打AZ」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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