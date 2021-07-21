河南遭遇「千年一遇」特大暴雨，大陸官方直至目前僅通報造成25死，引發法國媒體極大關注。法媒提出諸多質疑：中國官方傷亡數字是否真實？官方的預警、應急預案是否到位？

法國國際廣播電台報導，中國官方的「千年一遇」這一說法引起中國網友反彈：「萬年一遇也可以，反正不上稅。還不如務實一點，行動起來解決問題」；「這地方什麼時候有的水文氣象記錄？怎就千年啦？」

法國國際廣播電台報導，鄭州地鐵完全失陷，整條五號線被淹，多人失蹤，至少數百人被困。但鄭州官方今天（21日）早上僅承認該市水災造成12死5傷，這一數字的真實性引起高度懷疑。

面對輿論質疑，河南省紀委監委今（21）日下午印發《關於強化防汛救災監督執紀工作的緊急通知》(以下簡稱《通知》) 嚴禁遲報、瞞報、漏報重要汛情災情信息。但此一通知的嚴厲性及首先要求絕不能造成大量群眾死傷的出現，也讓網友認為反而會加劇地方官員瞞報現象。

《通知》要求，一要嚴明政治責任。堅決守住不發生群死群傷事故底線。

二要嚴守政治紀律。嚴禁有令不行、有禁不止、推諉扯皮、各行其是；嚴格執行防汛救災工作制度，嚴禁擅離職守、脫崗空崗；嚴格執行防汛救災報告制度，嚴禁遲報、瞞報、漏報重要汛情災情信息；嚴格執行網絡宣傳紀律要求，不造謠、不信謠、不傳謠

三要嚴格監督檢查。全力確保河道險工段、水庫堤壩特別是險庫險閘等重點部位安全，全力保護南水北調中線工程、鐵路幹線安全，全力保障供水供電供氣通訊等運行，全力防範山洪、泥石流、山體滑坡等地質災害及城市內澇、路面坍塌、圍牆垮塌等造成人員傷亡，全力確保地鐵、建設工地、危化工廠、旅遊景區等安全。

四要嚴肅執紀問責。對在防汛救災工作中不認真履行職責，搞形式主義、官僚主義，擅離職守、失職瀆職，違抗命令、臨陣退縮，推諉扯皮、貽誤時機，給人民生命財產造成重大損失的，堅決從嚴從快追責問責，點名道姓通報曝光；對貪污、挪用、截留、擠佔防汛救災物資資金的，堅決依紀依法從嚴查處，絕不姑息。