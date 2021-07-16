(17：20更新）中央氣象局針對「彰化縣、雲林縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時00分止。午後對流雲系發展旺盛，氣象局針對13縣市發豪大雨特報，彰化縣、南投縣、雲林縣雨勢升級豪雨，有局部大雨或豪雨發生的機率。

午後對流雲系旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局今（16日）中午17時00分針對13縣市發豪大雨特報，彰化縣、南投縣及雲林縣有局部大雨或豪雨發生的機率，嘉義以南、苗栗、台中地區及桃園、新竹、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

豪雨特報：彰化縣、南投縣、雲林縣；大雨特報：桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣。

氣象局也提醒，今天天氣炎熱，中午前後新北市盆地為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣縱谷，台北市盆地，宜蘭縣、台東縣近山區或河谷為黃色燈號，請民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。