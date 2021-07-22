烟花環流炸裂 雙北等4縣市升級豪雨特報 10:262021/07/22 中時新聞網 王嘉慶 、中時、 杜宜諳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 颱風環流帶來驟雨，民眾騎車來不及躲。（杜宜諳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 颱風逼近，雙北、桃園、宜蘭等地山區升級豪雨特報。（中央氣象局提供） 隨著烟花颱風逼近，山區雨勢愈來愈明顯，中央氣象局升級豪大雨特報！這波降雨將持續至週六（24日），北台灣首當其衝。 氣象局今早發布豪大雨特報，警戒區域包括苗栗以北、宜蘭等縣市；上午加入台中，全台9縣市入列。接著再度升級，原9縣市不變，新增台北、新北、桃園、宜蘭山區為豪雨警戒。 氣象局指出，西北風吸水氣灌入，竹苗山區是第一波重點，隨著迎風面累積雨量愈來愈多，再增雙北、桃園、宜蘭等地山區。 中颱烟花超猛雨彈開炸 首波暴雨擴大 夜襲8縣市 中颱烟花變胖增強 高屏大雨特報 預估下午海警明陸警 #豪雨特報 #山區 #宜蘭 #雙北 #桃園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中颱烟花路徑北移續增強 今恐發陸警 04:102021/07/22 焦點要聞 烟花逼近 桃園又傳樹倒 2轎車被壓毀 11:212021/07/22 社會 烟花颱風進逼 北宜公路等7省道擬封路管制 09:472021/07/22 生活 烟花來襲！雨區擴大 台中以北列豪大雨警戒 06:332021/07/22 生活 中颱烟花持續增強 明、後天影響最劇烈 09:132021/07/22 生活 明仁會喬債 擄人凌虐60小時 04:102021/07/22 社會新聞 中颱烟花連4天警戒雨區曝 專家：這天最靠近小心致災 00:542021/07/22 生活 解封在即 劉和然曝新北緩解封3原則 09:352021/07/22 生活 烟花颱風路徑又變了！暴風圈超大 今晚起雨彈狂轟北北基 16:122021/07/21 生活 烟花未到價先漲 高麗菜1顆300元 04:102021/07/22 生活新聞 烟花挾帶「隱藏危機」 專家警告：更恐怖的在後面 07:002021/07/22 生活 生活熱門新聞 颱風假仍有希望？烟花海警最新動向 全台風雨時程曝 - 生活 烟花來襲！雨區擴大 台中以北列豪大雨警戒 - 生活 Delta死亡首例 屏東果農太太病逝 - 生活 印度近7成人口有抗體 醫揭慘烈代價「台灣承受不起」 - 生活 桃園增5確診 足跡包括台茂、特力屋及全聯 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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