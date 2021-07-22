颱風逼近，雙北、桃園、宜蘭等地山區升級豪雨特報。（中央氣象局提供）
颱風逼近，雙北、桃園、宜蘭等地山區升級豪雨特報。（中央氣象局提供）

隨著烟花颱風逼近，山區雨勢愈來愈明顯，中央氣象局升級豪大雨特報！這波降雨將持續至週六（24日），北台灣首當其衝。

氣象局今早發布豪大雨特報，警戒區域包括苗栗以北、宜蘭等縣市；上午加入台中，全台9縣市入列。接著再度升級，原9縣市不變，新增台北、新北、桃園、宜蘭山區為豪雨警戒。

氣象局指出，西北風吸水氣灌入，竹苗山區是第一波重點，隨著迎風面累積雨量愈來愈多，再增雙北、桃園、宜蘭等地山區。

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