崔曉桐、張靈、呂揚、陳雲霞28日在東京奧運賽艇比賽女子四人雙槳項目添金。（澎湃新聞）

崔曉桐、張靈、呂揚、陳雲霞28日在東京奧運賽艇比賽女子四人雙槳項目，以6分05秒13成績，為中國大陸再添一面金牌，也是大陸代表團賽艇項目第一金。

澎湃新聞報導，崔曉桐、呂揚、張靈、陳雲霞4人從2019年開始配艇，在賽場上幾乎保持全勝紀錄。當年5月，她們首次參加世界盃分站比賽即奪得冠軍，隨即拉開了2019年賽季全勝的序幕──亨利杯挑戰賽、世界盃系列賽、世錦賽冠軍等，四人一路橫掃，出道即巔峰。

今年5月23日，作為奧運會前的最後一次練兵賽，4人在賽艇世界盃第二站決賽，以領先第二名4秒多的絕對優勢奪冠，彰顯了強大的實力。

奧運會預賽，即便4人比賽中途最先降了槳頻，但依然領先第二名2個艇身的距離衝到終點。

可是在崔曉桐看來，這樣的表現太正常不過，「保留了一點實力，領先以後放了一點。四個人的配合非常好。」

比賽結束後，有的隊員已經癱倒在賽艇上，中國的4人面如平湖，已經開始轉向把賽艇划回出發點。

「我們準備了五年，就是奔奧運會冠軍去的。」談到奧運目標，呂揚毫不避諱──這支世界女子四人雙槳超一流的組合，唯一的缺憾是沒有參加過奧運。

呂揚這次不想錯過機會：「到目前為止，我已經練了11年接近12年了，我想把這12年所有的努力，在東京奧運會上完美地綻放一下。」

值得一提的是，2008年北京奧運會，中國賽艇實現奧運金牌「零的突破」，帶來突破的恰恰是女子四人雙槳項目。

4人奪得2019年賽艇世界盃保加利亞普羅夫迪夫站四人雙槳比賽冠軍。

報導稱，摸黑划槳，芳華都給了賽艇。「奔冠軍去的」底氣，源於強大的實力和刻苦的訓練。

每天早上5點，四人雙槳賽艇的4個隊員，只會出現在兩個地方──不是訓練基地的力量房，就是千島湖的水面，這是她們的訓練時間。

力量房裡，最惹眼的便是四人雙槳賽艇隊的4人，相比熱火朝天的其他人，4人無論是踩自行車還是用划船機，甚至連每天的衣著，都出奇的一致。這是她們這麼多年的習慣，也是相互的默契。

而此時的千島湖，水面不僅靜謐，更是冷得刺骨，可姑娘們只穿單衣。一整天的訓練，早已讓姑娘們感覺不到寒冷。

在黑暗中划船，更是奠定了中國女子賽艇在世界上的頂級水準。

賽艇的訓練很枯燥，側功儀、力量和水上，天天往復迴圈。尤其又是室外，對於正值芳華的姑娘來說，最美好的時光都給了賽艇。但在姑娘們的心裡卻覺得十分扎實，「我們每堂課、每一槳、每次訓練，心裡都很有底。」

崔曉桐說：「我們參加東京奧運會的目標就是金牌。因為女子四雙是這次奧運會賽艇比賽第一個產生金牌的項目，這對我們整個賽艇專案，乃至中國水上軍團來說都意義重大，拿下賽艇專案首金，打響「第一炮」就是我們的目標。」

這支四人雙槳的教練，是有著賽艇「不老傳奇」美譽的張秀雲。她是前世界冠軍、奧運銀牌得主，但依然有一個遺憾：「當運動員時，我只差一枚奧運金牌，這是唯一的遺憾。當主教練，我要幫助運動員實現奧運金牌夢。」