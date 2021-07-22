今年第6號中度颱風烟花即將來襲，將於週五（23日）至週六（24日）最接近台灣，但暴風圈及外圍環流仍將替北台灣帶來明顯降雨，氣象局已針對9縣市發布豪大雨特報。氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」公布最新各地「風雨時程表」，北部、中部山區須嚴防持續性降雨，明（23日）起雨勢會更大更強，北部山區降雨更出現「紫爆」。

根據中央氣象局最新颱風一報，中度颱風烟花（國際命名 IN-FA）目前位置在台北的東南東方約470公里之海面上，中心氣壓950百帕，以每小時5轉8公里速度，緩慢向西北西轉西北進行

中度颱風烟花目前位置在台北的東南東方約470公里之海面上，以每小時5轉8公里速度，緩慢向西北西轉西北進行，即將大幅度轉向。(氣象局提供)

「天氣風險」粉專指出，雖然烟花颱風最後可能以大角度的北轉、不直接侵襲台灣，但因為颱風環流寬廣，對台灣各地、尤其是北部、中部的天氣還是會有明顯影響。粉專強調，北部山區、中部山區是這次颱風最需要注意的地區。颱風外圍環流現在開始就會為中部以北山區帶來持續性的降雨，明天雨勢會更大，一直下到週六（24日）上半天，累積雨量預估都在600毫米以上，須嚴防災害發生。

「天氣風險」指出，雖然烟花颱風最後可能以大角度的北轉，但因為颱風環流寬廣，對台灣各地、尤其是北部、中部的天氣還是會有明顯影響。(氣象局提供)

【北部平地】

天氣風險指出，新竹以北、宜蘭地區，今晚開始間歇性的風雨會逐漸明顯，明天一整天風雨都會持續增強，風雨最大的時段落在「明晚間到週六上午」，會出現一陣陣的強風、驟雨。直到週六下午颱風北上遠離後，風雨快速緩和。

【中部平地】

針對中部（苗栗、台中、彰化、南投、雲林）地區，沿海已刮起強風，明天上午開始，會有間歇性的風雨，明晚到週六清晨，風雨的感受會更明顯，也會有強風驟雨出現。週六下午颱風開始遠離後雨勢停止，但沿海仍注意有強陣風。

【南部平地】

針對南部（嘉義、台南、高雄、屏東）地區，受地形作用影響，沿海有很大的強陣風，但雨勢在週五前較不明顯。直到週六颱風北上、風向轉吹西南風後，開始會有一陣陣明顯的雨勢，降雨情形預估將持續到下週前期。

【南部山區】

粉專指出，今明兩天南部山區都是偶有零星雷陣雨的天氣。週六轉西南風後，到下週前期山區會有持續性的降雨。

【離島地區】

針對西部離島（金門、馬祖、澎湖），在颱風接近的這幾天，風勢都相當大，雨勢則較零星，但馬祖在週六有間歇性的驟雨。

【花蓮、台東】

天氣風險說明，颱風對花東天氣較無明顯影響，但明天可能出現零星的短暫陣雨。週六轉西南風後，則有可能出現焚風效應，天氣高溫悶熱，請留意極端高溫。

天氣風險指出，目前颱風路徑已經相對穩定，颱風即將開始轉向西北移動，於明天加速抵達台灣東方近海，週六清晨暴風圈掠過東北角陸地，於週六下半天遠離台灣。