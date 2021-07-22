中颱「烟花」緩步朝台灣接近，目前北台灣已降下大雨，台北自來水事業處表示，豪大雨可能導致河川原水濁度飆高影響用水，因此呼籲民眾先備水，並節約用水。

北水處表示，颱風來襲，所帶來的豪大雨可能導致河川原水濁度飆高影響用水，部分區域有可能易受停電影響而停水，建議民眾先將水池水塔儲滿備用並節約用水，多一分的準備就可少一分的不便。

「烟花」接近台灣，帶來的雨勢恐讓河川原水濁度飆高。（圖擷取自中央氣象局）

北水處呼籲，民眾若想詢問颱風期間自來水相關訊息，可至北水處官網，或撥打24小時客服專線02-8733-5678查詢。