中颱「烟花」緩步朝台灣接近，目前北台灣已降下大雨，台北自來水事業處表示，豪大雨可能導致河川原水濁度飆高影響用水，因此呼籲民眾先備水，並節約用水。
北水處表示，颱風來襲，所帶來的豪大雨可能導致河川原水濁度飆高影響用水，部分區域有可能易受停電影響而停水，建議民眾先將水池水塔儲滿備用並節約用水，多一分的準備就可少一分的不便。
北水處呼籲，民眾若想詢問颱風期間自來水相關訊息，可至北水處官網，或撥打24小時客服專線02-8733-5678查詢。
中颱「烟花」緩步朝台灣接近，目前北台灣已降下大雨，台北自來水事業處表示，豪大雨可能導致河川原水濁度飆高影響用水，因此呼籲民眾先備水，並節約用水。
北水處表示，颱風來襲，所帶來的豪大雨可能導致河川原水濁度飆高影響用水，部分區域有可能易受停電影響而停水，建議民眾先將水池水塔儲滿備用並節約用水，多一分的準備就可少一分的不便。
北水處呼籲，民眾若想詢問颱風期間自來水相關訊息，可至北水處官網，或撥打24小時客服專線02-8733-5678查詢。
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