受到中度颱風烟花外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象局今（22）日針對北台灣9縣市發布豪大雨特報。(氣象局提供)

受到中度颱風烟花（國際命名 IN-FA ）外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象局今（22）日針對北台灣9縣市發布豪大雨特報，桃園市、新竹縣、台北市山區、新北市山區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，台中以北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。

氣象局指出，中颱烟花下午2時位置在台北的東南東方約470公里之海面中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，上以每小時7公里速度，向西北進行。

氣象局提醒，受颱風及外圍環流影響，今、明（22日、23日）兩天台灣中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，北部山區有局部豪雨發生的機率，南部、東部地區及馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲午後有局部短暫雷陣雨，澎湖及金門為多雲。沿海空曠地區及離島易有8至10級強陣風，且有長浪發生的機率，請注意。