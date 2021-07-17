「台灣颱風論壇｜天氣特急」的預測路徑中，準烟花的侵襲範圍涵蓋整個台灣，北至台北南至恆春，但目前路徑不確定性還很高。(摘自台灣颱風論壇臉書)

菲律賓東方海面上目前有一個熱帶性低氣壓（TD08），正在逐步醞釀，朝著西北方向前進，各界專家研判，熱低壓最快今（17日）晚上就會發展成為第6號颱風「烟花」，不排除未來增強成為中颱。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」的預測路徑中，準烟花的侵襲範圍涵蓋整個台灣，北至台北南至恆春，粉專指出，目前颱風路徑不確定性很高，但最有可能從台灣北方的海面通過，時間落在下週三（21日）至週四（22日）間，北台灣雨勢增。

中央氣象局表示，熱帶性低氣壓TD08下午8時位於鵝鑾鼻東方1280公里海面上，持續朝著西北方向前進，尚未形成颱風，短時間對台灣天氣無直接影響，但穩定增強中，由於後續路徑不確定性高，依發展程度對下週天氣變化有所影響。

各界專家研判，熱帶性低氣壓最快將於明天清晨到上天之間有機會生成輕度颱風，成為今年第6號颱風「烟花」。根據氣象局預測路徑，準烟花颱風大致朝著西北，往台灣東北方海域前進，有機會發展成中度颱風，由於預測變化性很大，多種路徑中，也出現直接侵襲台灣本島的可能。

熱帶性低氣壓（TD08），正朝著西北方向前進，最快於明（18日）清晨到上午就會發展成為第6號颱風「烟花」。(氣象局提供)

對此，粉專「台灣颱風論壇」也公布針對熱低壓的預測路徑，坦言目前誤差值還很大，所以用紅色圓圈框出未來颱風中心路徑可能範圍，颱風未來進入這區間的機率約70％，台灣全島也涵蓋在紅框之內。粉專指出，以白話文來說，「就是從韓國濟州島近海到台灣恆春之間，大概1400公里的範圍，未來颱風中心可能會經過的區域」，代表路徑預報存在很大不確定性。-

颱風論壇指出，目前資料研判，颱風最有可能從台灣北方的海面通過，時間大致落在下周三至周四（21日至22日），但目前仍無法確定颱風是否會登陸，或只有暴風圈擦過等可能，這都要等到下週一（20日）以後，路徑才會逐漸明朗。

氣象局指出，明各地依舊為多雲到晴的天氣，午後有短暫雷陣雨發展，中南部地區及各地山區有局部大雨發生的機率。下週二至下週四，受到烟花外圍環流影響，北台灣轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，其他地區維持多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。