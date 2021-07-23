烟花颱風持續進逼，新北市動保處為確保各動物之家毛寶貝安全，已做好樹木修剪、水溝清掃、屋頂門窗固定等防颱準備，各動物之家及動保處也安排人員24小時輪班留守，必要時將動物疏散至緊急避難處，讓動物之家的毛寶貝們能安心度過颱風！

新北市動物之家大多地處山區，為維護動物之家人員及動物生命安全，於颱風來臨前，動物之家工作人員集體動員，修剪園區內過長樹枝，減少受風面積避免強風折斷樹枝，清掃水溝避免腐葉枯枝阻擋水道，降低動物之家淹水風險。另外也加強門窗固定，妥善移置車輛等防颱準備，避免樹木傾倒危及屋舍安全或壓迫電線。

三芝動物之家位於三芝櫻花生命園區旁，因地處山坡區，今年為了加強地質安全性，已陸續完成防汛防災水土保持工程，包括新建擋土牆、開挖排水溝渠及新設滯洪池等硬體設施設計強化，避免大量雨水造成積水或是土石邊坡滑落，導致房舍受損影響動物安全。