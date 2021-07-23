烟花颱風來勢洶洶，但因從台灣擦邊過，一連兩天飆漲的產地蔬菜，23日交易疲軟迅速回跌。民眾也趁著雨勢稍緩，一早即到市場買菜。（鄧博仁攝）

烟花颱風來勢洶洶，但因從台灣擦邊而過，一連兩天飆漲的產地蔬菜，23日交易疲軟迅速回跌。民眾也趁著雨勢稍緩，一早即到市場買菜。