烟花颱風來勢洶洶，但因從台灣擦邊過，一連兩天飆漲的產地蔬菜，23日交易疲軟迅速回跌。民眾也趁著雨勢稍緩，一早即到市場買菜。（鄧博仁攝）
烟花颱風來勢洶洶，但因從台灣擦邊過，一連兩天飆漲的產地蔬菜，23日交易疲軟迅速回跌。民眾也趁著雨勢稍緩，一早即到市場買菜。（鄧博仁攝）

烟花颱風來勢洶洶，但因從台灣擦邊而過，一連兩天飆漲的產地蔬菜，23日交易疲軟迅速回跌。民眾也趁著雨勢稍緩，一早即到市場買菜。

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