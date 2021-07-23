烟花颱風擦邊過 菜價回跌 13:582021/07/23 中時 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烟花颱風來勢洶洶，但因從台灣擦邊過，一連兩天飆漲的產地蔬菜，23日交易疲軟迅速回跌。民眾也趁著雨勢稍緩，一早即到市場買菜。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烟花颱風來勢洶洶，但因從台灣擦邊過，一連兩天飆漲的產地蔬菜，23日交易疲軟迅速回跌。民眾也趁著雨勢稍緩，一早即到市場買菜。（鄧博仁攝） 烟花颱風來勢洶洶，但因從台灣擦邊而過，一連兩天飆漲的產地蔬菜，23日交易疲軟迅速回跌。民眾也趁著雨勢稍緩，一早即到市場買菜。 美查貨櫃滯留費 長榮陽明中槍 烟花來了！北市今晚6時開放紅黃線停車、暫停路邊停車收費 #烟花颱風 #邊過 #回跌 #菜價 #來勢洶洶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烟花颱風逼近 北市今晚7時關閉河川疏散門 11:472021/07/23 生活 烟花颱風來襲 新北動物之家24小時輪班留守護毛寶貝 09:472021/07/23 寶島 《其他股》外資挺上525元 億豐展笑顏 12:512021/07/23 財經 烟花逼近 新北水門晚間9時關閉 10:092021/07/23 生活 颱風烟花來襲 釀65件災情、3344戶停電 10:272021/07/23 生活 受烟花颱風影響 海陸空交通動態一覽 12:002021/07/23 生活 颱風來襲量販超市增備貨量不漲價 04:102021/07/23 時尚消費 砂包抽水機整備 侯友宜視察防汛 04:102021/07/23 地方新聞 基宜防烟花颱風 抽水站、國軍備戰 04:102021/07/23 地方新聞 烟花北轉時間曝光 鄭明典：檢驗模式能耐的時候了 08:032021/07/23 生活 烟花進逼 竹縣尖石、五峰鄉停班停課 04:102021/07/23 社會新聞 生活熱門新聞 直播》二級警戒「試辦兩周」 陳時中宣布降級指引 - 生活 詹惟中打完AZ下面冒驚人反應 嗨爆：10年來第一次 - 生活 「已故」颱風恐死而復活 超複雜天氣又添變數 - 生活 今飆30例本土全在北部 他揭南部人不敢說的OS超崩潰 - 生活 睡一覺起來「颱風還沒動」 吳德榮揭烟花爆發日 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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