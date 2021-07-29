鯊魚攻擊人類的事件時有所聞，其中更有不少人因此死亡。近日美國一名女網友在海灘邊目擊到驚險的畫面，當時一隻鯊魚快速朝著戲水的遊客游去，在即將撞上對方的時候，瞬間轉彎離開，事後女網友才發現，原來這隻鯊魚只是想要捕食在那名遊客身旁的小魚而已。

美國女網友本月16日在佛羅里達州巴拿馬市海灘（Panama City Beach）舉行婚禮，當天早上她和父母在飯店房間的陽台上喝咖啡，順便討論晚間婚禮的流程，豈料朝一旁的海灘看去時，就發現有一隻雙髻鯊（hammerhead shark）在海水中，逐漸靠近正在戲水的遊客，原本她的媽媽打算吹口哨吸引遊客的注意，提醒他身後有一隻鯊魚，不過被女網友給制止了，擔心會因此驚動到鯊魚。

從女網友拍攝的影片中可以看到，這隻雙髻鯊原本游得很慢，下秒卻突然加快速度朝戲水遊客的方向衝去，讓所有目擊到這幕的人都嚇一大跳，所幸鯊魚在即將撞上遊客的瞬間突然轉彎，接著緩緩離開現場，結束這場恐怖的驚魂記。

女網友透露，自己事後又重新看了一遍影片，發現當時海水中似乎有一隻小魚把遊客當作「盾牌」，試圖躲避鯊魚的攻擊，她也慶幸那名遊客當時沒有意識到危機，否則很可能就會因為移動，被鯊魚誤當成魚而遭到攻擊。

雙髻鯊又稱錘頭鯊，是真鯊目的其中一科，因為頭部前端向兩側突出，像是古代女子頭上梳的雙髮髻而得名；雙髻鯊的性情兇猛，主要以魚類為食，根據《國際鯊魚襲擊檔案（International Shark Attack File）》統計，從1580年到目前為止，全球共發生過17起雙髻鯊無故襲擊事件，不過沒有任何人在襲擊中死亡。