玻利維亞某城鎮近日舉行一場小型足球賽，豈料比賽才正準備要開始，場邊卻突然颳起一陣「塵捲風」不斷朝著眾人逼近，大家見狀嚇得急忙逃竄，唯獨一名裁判看起來非常淡定地在風中漫步，影片曝光後讓所有網友都看呆了。

綜合外媒報導，這起事件發生在玻利維亞西部的阿喬卡亞鎮（Achocalla），當時球員和裁判在球場上站成一排，準備開始接下來的足球比賽，沒想到過不到幾秒，場邊卻突然颳起一陣巨大的塵捲風，而且迅速地朝著眾人的方向逼近，球員們看到危險來臨都嚇得四處逃竄，期間還有一些球衣被捲進風中，場面看起來十分驚險。

然而在塵捲風侵襲的期間，卻有一名裁判表現得相當淡定，不但在球場上緩步行走，還直接讓塵捲風「掃過」他的身體，所幸這名裁判最終沒有受傷，在塵捲風離開後安然無恙地回到場上繼續主持比賽。

這段影片曝光後，不少網友都對裁判淡定的反應感到非常震驚，紛紛留言：「誰說你在球場上可以使用魔法的？」、「那傢伙像什麼事都沒發生一樣地走過去，難道是天神降臨了嗎？」、「那個在塵捲風裡漫步的人可能正在經歷某些艱難的事」、「想對那個走過塵捲風的裁判說，你的人生肯定會變好的」、「這段影片證明了一件事：永遠不要招惹裁判」。