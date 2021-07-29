海裕芬（上排左起）、姜濤、賴晏駒、黃偉晉、婁峻碩、劉奕兒、蔡凡熙等人錄八大綜合台《娛樂百分百》的《超感應學園》特別企劃。（八大提供）

八大校園奇幻劇《超感應學園》演員群蔡凡熙、劉奕兒、姜濤、海裕芬日前合體上《娛樂百分百》宣傳，他們分別挑戰「娛民遊戲」、「桌遊研究社」等益智單元，錄影過程中卻把來賓們逼瘋了。劉奕兒還在鏡頭前乾跳健康操，令在場黃偉晉等男生看得「尷尬癌」上身，個性開朗的她卻不以為意說：「我跳的健康操希望會讓大家更想看戲。」

《娛百》主持人好奇男女主角的吻戲過程，蔡凡熙表示：「是我親過最軟的嘴唇，因為劉奕兒有個好習慣，就是每隔5分鐘就會擦護唇膏。」劉奕兒也說：「蔡凡熙的嘴唇很滑順，我們的嘴型也蠻合的，在拍吻戲時都能精準達到導演的要求。」

《娛百》熱門單元「凹嗚狼人殺」深受海內外粉絲喜愛，連來自香港超人氣團體MIRROR成員的姜濤，首次參與錄影，表示從小就是忠實觀眾，一直很希望自己能有機會上這節目，沒想到這次透過《超感應學園》圓夢，也因為過於緊張，開錄時姜濤還忘記關mic。《超感應學園》特別企劃分別於7／30、8／6播出。