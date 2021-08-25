41歲王姓女子昨天上午打疫苗，出現胸悶症狀，傍晚於台北捷運站暈倒送醫不治，今天下午王女父母向立委蔡適應、市議員林旻勳陳情，家屬一度哽咽，不理解為何打疫苗會死亡，盼能釐清真相。

基隆市衛生局指出，王女昨天上午在暖暖區某間診所接種疫苗，先是在診所休息15分鐘無不適才返家，回家後認為身體無礙，下午回到台北上班，4點多開始有胸悶、手腳麻痺症狀，於捷運站暈倒，由同事協助送往台大醫院，晚上6點多宣告不治，醫院初步診斷為胸主動脈剝離，至於確切死因仍待檢警相驗。

王女家屬接獲消息，不理解為何女兒打完疫苗就猝死，今天下午到市議員林旻勳辦公室陳情，林轉述家屬說詞表示，王女平常身體健康狀況良好，沒有慢性病、心臟病史，也沒有服藥習慣，有時候血壓會稍微偏高，但都沒有其他異狀，不知道為什麼會發生這樣的事，王女媽媽不斷啜泣，只盼能得到真相，不要被含糊帶過。

據了解，王女與家人同住、單身未婚，前天疑似要與客戶見面才到台北，未料，打完高端後不幸猝死，檢方已初步相驗，後續將解剖釐清死因，下周五會得知結果。