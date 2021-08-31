由於日前疫苗施打政策，造成18、19歲為主的大學生強烈不滿，指揮中心今天(31日)宣布擴大優先對象，涵蓋18至22歲大學生，同時第七輪AZ也加開23至28歲民眾預約，但因1條件，導致不少人依舊沒得打，有網友看到後崩潰直呼「又是我」。

衛福部長陳時中今天表示，未接種過疫苗的23至28歲民眾，可於9月3日早上10點開始預約AZ，期限到9月4日晚間6點為止，一周後就可施打。

新的接種政策造福不少「疫苗孤兒」，但仍有不少人沒疫苗可打，就有網友在PTT八卦版問「現在打不到疫苗的都是什麼人」，表示該打的年齡層基本上都顧及到了，現在打不到疫苗的都是什麼人。

雖然23至28歲可接種AZ，不過但書是「7月19日之前有登記AZ者」，不少鄉民紛紛留言：「單選莫德納的人」、「719沒登記23歲以上老人」、「7/19沒選az的人，X就是我啦」、「我家75歲長輩7/19後登記 還沒打第1劑」、「就是要割單選莫德納的韭菜」、「719後改的7、8年級」、「醫師不建議AZ的人」、「血栓高風險，又沒列在第九類的」、「台灣價值不足收不到預約簡訊的人」、「7/19前沒登記意願的直接當你沒意願，現在想打也來不及」、「等等黨等到沒疫苗可打，怪誰」。