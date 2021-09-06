大陸網紅方媛（Moka）4年前甜嫁大22歲香港天王郭富城，婚後育有兩個寶貝女兒，卻在去年捲入「天王嫂訓練營」疑雲，遭爆料有計劃嫁豪門，當時她沒正面闢謠，直到近日受訪，終於講出心裡話，聲音還微微顫抖，令人心疼。

方媛自從嫁給郭富城，就被冠上「天王嫂」稱號，她最近接受大陸時尚雜誌《紅秀GRAZIA》採訪，透露不排斥這個標籤，但更希望外界能稱呼自己為Moka；提到天王嫂的頭銜帶給自己的影響，方媛最感到苦惱的是外界常常放大審視自己的一舉一動，因此得揹負沉重的壓力，甚至要苦吞隨意亂編的各式謠言，像是去年無端捲入「天王嫂訓練營」，方媛本來以為清者自清，便未多加理會，想不到還是走心了，「我覺得是人都會受到影響，會難過、會不開心。我也會在意大家怎麼想，因為我並不是（大家說的這樣），但是我不知道該怎麼解釋，越解釋大家可能越覺得你在掩飾什麼。」

方媛難過地透露：「我也有想解釋的時候，寫了很長一段話，但後來又刪掉，覺得還是交給時間吧。」根據報導指出，方媛講到這裡，聲音微微顫抖，不難看出已對負面輿論壓力感到十分害怕及無力。

方媛近期接受《紅秀GRAZIA》採訪，首度回應「天王嫂訓練營」疑雲。（圖／微博@紅秀GRAZIA）

時間倒轉到去年，方媛當時深陷「天王嫂訓練營」風波時，曾試圖替自己辯解，曬出一張寫著「謠言，遇事冷靜不盲從，謠言自破不用攻」的圖，間接否認傳聞，郭富城也霸氣的護妻，「這是不實報導，網上太自由，散播謠言的人不需要負責任，但當事人卻很難受，而我太太只是半個圈內人，這些報導對她來講是一種傷害，而我身為她的丈夫當然會力挺她，希望這些不負責任的人收手。」