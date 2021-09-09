大陸女模張馨月，2019年閃婚嫁身價80億的香港歌王林峯，婚後兩人育有一女，不時會在微博分享生活點滴，不過近來曬出一家三口出門遊玩的照片，卻被網友留言詛咒：「你女兒早死早超生」，對此，她也不忍了直接回嗆對方。

張馨月日前在微博曬出與老公帶著愛女出遊的照片，享受一家三口的天倫之樂時光，雖然全家人都以背影示人，依舊能明顯感受到溫馨氛圍，不料卻有網友轉發並寫下「妳不配活著知道嗎？妳女兒早死早超生」等詛咒字眼，張馨月則是硬起來反擊，直接在微博標記對方帳號，並回嗆：「一個小姑娘嘴巴這麼惡毒，夜裡妳就連發多條詛咒小孩子，你還是人？」

張馨月愛女遭酸民留言詛咒。（圖／微博）

對此，網友也看不下去紛紛留言：「這種人既沒有教養也没有素質，自己生活過的一團糟就到網上詛咒别人」、「姐姐别氣，這麼惡毒的嘴巴會有報應的」、「善惡终有報，都會反饋给她自己的，不會有好下場」、「這種不能忍，一定要報警處理，讓她知道話不能亂說」、「都是人生父母養的，這樣說一個一歲不到的小寶寶，心裡到底有多惡毒呀！太過分」。

張馨月在微博上直接反擊酸民。（圖／微博）

張馨月之前曬出曬出女兒在嬰兒床舞動的可愛照片，卻有酸民回應：「跳得挺好，估計長大以後去夜店high跳得不比媽媽差哦」，甚至直言：「小3上位的人說話就是拽」，這讓她忍無可忍反擊：「說我小三有證據嗎？還是你當小三當的腦子和眼睛都不好了，看誰都小三？」