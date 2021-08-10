印度第一艘自製航母「維克蘭特」號（INS Vikrant）海試

隨著印度第一艘自製航母「維克蘭特」號（INS Vikrant）完成海試，各方又開始關心，莫迪政府會不會點頭，打造第二艘自製航母「維沙爾」號（INS Vishal）。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，其實早在2000年代初，新德里原則上就已經同意，要打造第二艘自製航母。不過，由於國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）和印度海軍司令辛赫（Karambir Singh）對相關事務有歧見，很可能需要政治領導層定奪。

辛赫力主打第3艘航母，以與中國匹敵，其中的構想是東西岸各部署1艘，第3艘則接受維修，或從事全球任務，好確保印度隨時都有2艘航母可用。不過，拉瓦特似乎並不這麼認為。「維沙爾」號應該要補助重4.6萬公噸的「超日王」號（INS Vikramaditya）航母，而重40262公噸的「維克蘭特」號在拖延近6年後，明年終於要徹底發揮戰力。

無論是「超日王」號或「維克蘭特」號都是滑躍起飛式航母，因此印度海軍認為，有必要打造第3艘航母。他們希望，除了平頂外，這艘預定重6.5萬公噸的航母能有超強的軍力投射能力。

此外，要是印度海軍前總司令道萬（Robin Dhowan）所言不假，那「維沙爾」號將和使用傳統燃料的「超日王」號及「維克蘭特」號不同，而可能改採核動力推進。不過，後來有報導說，為了降低總成本，印度海軍已縮減相關計畫。

印度二艘自製航母「維沙爾」號（INS Vishal）

時任印度海軍總司令的蘭巴（Sunil Lanba）2018年12月3日說，已著手規劃「維沙爾」號，並可望在3年內打造這艘航母。當時根據了解，要是一切順利，它可望2030年代初完成。然而，事與願違，現實導致作業停滯。拉瓦特強烈反對，無助事情推動，加上嚴重財務限制，還有新冠疫情大流行，更是雪上加霜。

反對打造第3艘航母者基本上有3個理由，第一是成本，印度向俄羅斯採購「超日王」號的過程中，原本價格從9.74 億美元（約271億台幣）飆升為23.5億美元（約654億台幣）。而配備45架米格（MiG）-29K，並進行其他改裝後，總價更增為近70億美元（近1950億台幣）。

而「維克蘭特」號裝備了米格-29K，還有卡莫夫31型（Kamov 31）空中預警直升機等36架艦載機。雖然印度海軍並未公開確切細節，但據信成本落在100—110億美元（約2783—3061億台幣）之間。

分析家說，若真要打造「維沙爾」號，並裝備55架F-18E或「飆風」（Rafale）戰機，以目前算來，成本將在160—170 億美元（4452—4731億）台幣之間。但這龐大的數字對捉襟見肘的印度海軍來說，實在是很大的負擔。也因此，有人主張，與其把龐大的資源都投入航母，還不如拿錢來買其他艦艇。

其次，批評者說，隨著彈道和巡弋飛彈攻擊力與日俱增，潛艦和轟炸機不必靠近航母，就能遠距離發射日益精密的反艦飛彈，對航母造成威脅。例如，解放軍的轟-6K轟炸機射程為3000 公里，而鷹擊-12巡弋飛彈的射程則為 400 公里。此外，中國的東風-21D反艦彈道飛彈射程更可超過1500公里。

第三，其他平台既能更有效地執行任務，又不像航母那麼容易成為攻擊目標。拉瓦特就強烈主張，Su-30MKI戰機武裝布拉莫斯（BrahMos）-A超音速反艦巡弋飛彈，面對解放軍日益壯大的艦隊，更能有效地保衛印度洋區。

不過，主張新德里打造第3艘航母的人則說，制海是印度海軍建構的核心，航母除了能在國際水域投射軍力外，還具有其他海上平台無可比擬的敏捷性，火力和靈活性。更重要的是，如果航母真的那麼大而無當，身為印度主要對手的中國又何必要不斷研製航母。