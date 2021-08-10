因擔心全球最大生產國智利銅礦場罷工危機，據了解因調解合同談判延長，恐會導致供應中斷，致倫敦(LME)周二(8/10)銅價止跌上揚。

周二(8/10)截至台北時間13:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.66%，報每公噸9,431美元，盤中最高一度觸及每公噸9,442美元高點。(商品行情網)