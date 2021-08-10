《商情》供應擔憂 LME期銅上漲0.66％ 14:342021/08/10 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因擔心全球最大生產國智利銅礦場罷工危機，據了解因調解合同談判延長，恐會導致供應中斷，致倫敦(LME)周二(8/10)銅價止跌上揚。 周二(8/10)截至台北時間13:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.66%，報每公噸9,431美元，盤中最高一度觸及每公噸9,442美元高點。(商品行情網) 《類股》不鏽鋼廠H1有收穫 運錩每股賺1.76元、彰源1.44元 《電子零件》健鼎7月營收今年次高 Q3可望勝Q2 #上揚 #LME #供應 #擔憂 #期銅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 原油、煤炭上漲 中國PPI重返9％ 04:102021/08/10 焦點新聞 不斷更新》權值股不支 聯電摔跌逾4％ 台股翻黑跌逾140點 09:092021/08/10 財經 萬海上半年獲利 暴衝18倍 04:102021/08/10 財經要聞 《美股掃瞄》能源股走低 標普500指數收黑 08:542021/08/10 財經 日本28城市應援 「送給台灣的第三金」 04:102021/08/10 政治要聞 疫情襲＋美元揚 油金銅同步跌 04:102021/08/10 全球財經 Delta延燒 美企財測變保守 04:102021/08/10 全球財經 《期貨》8月台指期開跌10點至17396點 金融期開高、電子期開低 08:542021/08/10 財經 《商情》美元走強 周一銅價跌逾2周低點 09:452021/08/10 財經 大宗商品回馬槍 陸PPI飆新高 04:102021/08/10 全球財經 豪大雨造成農損葉菜類漲4成 盧秀燕籲中央釋冷凍冷藏蔬菜 11:502021/08/10 生活 財經熱門新聞 長榮利多出盡？營收狂飆股價卻挫低 內行驚揭1關鍵：沒救了 - 財經 背負張忠謀擔憂 台積電賭上毛利率也要海外擴產驚人內幕 - 財經 越南最大港癱瘓 重擊紡織衣鞋出口 - 財經要聞 - 工商時報 遊民500多萬退休金遭冒領 銀行監控察覺異常報警 判賠數字曝光 - 要聞 台積電傳獲英特爾大單 陸行之好奇提3大疑問 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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