桃園市立圖書館總館為複合式圖書館，工程自2018年11月開工，進度約77％，預計明年6月完工。因應新市圖總館成立，市圖推出吉祥物票選活動，民眾票選出的吉祥物未來將融入各項設施環境營造及推廣活動。

市圖總館總樓地板面積約52890平方公尺，分為圖書館棟及電影院棟，尤其圖書館棟以生命樹為設計概念，以螺旋狀盤旋而上建物相當吸睛，未來有望成為桃園的新地標。

市圖表示，圖書館棟地上8層，設有大型繪本區、親子閱覽區、青少年閱覽空間、自修室、演講廳及文創商場等，其中文創商場後續將以促參法辦理招商，供到館民眾有便利多元的閱讀氛圍。

電影院棟則為地上5層，辦理招商後會由營運廠商對影城棟做整體室內裝修規畫設計，不過為推廣電影文化，已規定日後營運廠商應提供一定場次的免費公益性時段、保留一定場次給國內外藝術電影、紀錄片及國內獨立製片電影等相關主題放映。

市圖說，因應新總館成立，圖書館以活力閱讀為主要導向，委請設計廠商設計6款吉祥物，邀全桃園居民一同參與票選吉祥物，票選活動自7日起跑至20日，未來吉祥物將融入各項設施環境營造及行銷推廣活動，歡迎大家踴躍參加投票，還能抽餐具、書燈、杯墊等精美小禮物。