美國聯邦參議院今天通過總金額為1兆2000億美元的加強基礎建設現代化法案，這項法案如果在眾議院也過關，將是總統拜登的一大勝利。拜登形容這是一項「歷史性」法案。

參院在勉強過半的民主黨獲得超過1/3共和黨參議員票數支持後，以69對30票通過這項基建法案。法案接著將送交眾院審議。

這份經過數月制定的法案，要求聯邦政府新支出5500億美元用於改善美國日益老舊的基礎設施，包括投入資金減緩氣候變遷帶來衝擊的速度。

法案總金額為1兆2000億美元（約新台幣33兆6000億元），相當於西班牙一年的國內生產毛額（GDP），其中部分資金是先前已批准但尚未支出。

法案未來幾週將在眾院面臨不成則敗的表決，由於在眾院居多數的民主黨內部出現分歧，這項法案在眾院的命運較不確定。

拜登日前在推特（Twitter）寫道，這份法案代表「對我國基礎建設歷史性、一世代一次的投資。如果不做，我們承擔不了後果」。（譯者：陳政一）1100811