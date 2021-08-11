受到疫情衝擊，今年6月的失業率高達4.8％，創下2008年金融海嘯以來新高，其中20歲至24歲的職場新鮮人失業率，更攀升至13.41％；本刊採訪數名應屆畢業生，人人都經歷「疫」再碰壁的謀職血淚史。立委警告，「畢業即失業」這句老生常談，今年恐會大爆發，政府應儘速研議發放「尋職津貼」，協助畢業生捱過待業期。

根據行政院主計處統計，今年五月的失業人數高達48.9萬人，足足比三級警戒前的四月增加約6萬人，失業率更來到4.11%；六月失業率則攀升至4.8%，創下2008年金融海嘯以來的新高。

立委邱臣遠警告，今年28萬名大學畢業生踏入社會，恐面臨空前的求職困境。（圖／翻攝自邱臣遠臉書）

民眾黨立委邱臣遠認為，眼下疫情警戒降級，雖處於百業復甦、職缺回彈的重要階段，也是年輕人求職的轉機，但七月有28萬名大學畢業生投入職場，下半年失業率恐再飆新高。

經濟獨立慣了的何同學，面對疫情職缺大縮水，頗有「春江水暖鴨先知」的深切感受。家住台北市的他，一進私立世新大學公共行政學系就半工半讀，賺取學費和生活費，課餘時間和假日都在電影院或餐廳打工。

去年升上大四後，何同學決定參加系上推行的「五年一貫學程計畫」，開始修習研究所課程，希望一舉在五年內拿到學士及碩士文憑（一般要六年），這樣服完兵役後可以馬上無縫接軌投入職場，及早卡位。

役男入伍時程受疫情影響，應屆畢業生不知何時才輪得到服兵役。（圖／報系資料庫）

沒想到今年七月底，何同學從研究所畢業後，遇上疫情攪局，國防部暫停辦理役男入伍，「現在就算疫情解封，也必須『消化』先前的梯次，才輪得到我。」何同學感嘆，計畫永遠趕不上變化，原本估計畢業後就能接到入伍通知，如今可能得拖到十月，甚至是明年一月才能當到兵，「在疫情影響下，之前打工的地點不是暫停營業，就是無法正常營運，現在只能吃老本，萬一錢真的花光了，只能向家裡求援。」

何同學今年大學畢業後，遇上國防部「抗疫」暫停役男入伍，卻也找不到工作機會，對原本的人生規畫遭打亂感到徬徨。（圖／黃耀徵攝）

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