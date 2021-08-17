全球受到新冠肺炎疫情影響，不少飯店業、餐飲業等公共場合被迫關閉，也讓不少人因此失業待在家中。塞內加爾一名男子也是因為疫情的關係慘遭解雇，他便開始在TikTok上拍攝短片，沒想到卻因此爆紅，身價暴漲。

根據外國媒體的綜合報導，一名來自塞內加爾的21歲男子卡比萊姆（khaby Lame），2020年還在義大利工作時，因新冠肺炎突然爆發，使他工作的場所被政府勒令關閉，他也因此失去工作被迫待在家中，無聊之下他便開設TikTok帳號，並開始嘗試拍攝短片打發時間。

不過，由於卡比萊姆沒有任何的拍攝經驗，他只好先播放別人的影片，但整段影片沒有太多講解，接著他再以「面癱」表情狠狠吐槽網路上流傳的「生活智慧短片」，沒想到因此吸引網友的注意，之後他便以這個吐槽模式加上無謂的抖肩繼續拍攝多部短片，短短一年內他的TikTok便吸引超過1億人追蹤，累積按讚數超過15億，成為超強網紅。

根據「Celebs Life Reel」的統計，卡比萊姆每支影片的收益達到1萬3380至2萬2300美金（約台幣37.2萬至62.1萬元）之間；身家約在100至200萬美金（約新台幣2787.5萬至5575萬元），吸引眾多廠商爭相合作，身價也持續上升。卡比萊姆表示，他最大的目標就是存夠錢幫母親買一棟新房子，而這個願望也即將達成。