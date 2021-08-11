台灣之星宣布，物聯網結盟再添新盟友，將與「光禾感知科技OSENSE」結盟合作，發展智慧場域，第一階段合作將主攻智慧球場。

5G商轉滿周年，台灣之星持續拓展5G物聯網業務，積極結盟各垂直領域策略夥伴、擴展產業應用範圍，深化多元智慧應用情境，迄今合作夥伴橫跨24大領域、超過300家，達成2021上半年營收年成長26%佳績。

看好OMO時代來臨，部署多元智慧場域、打造全新消費者體驗成為未來在5G時代的決勝關鍵，台灣之星5G物聯網布局再傳捷報，宣布與攜手「光禾感知科技OSENSE」結盟合作，透過5G超高速、大頻寬、低延遲的特性，為城市中的多元大型複雜場域，如國際賽事球場、大型展覽館、體育館、商辦大樓、交通樞紐等，提供AIoT解決方案；第一階段合作將主攻智慧球場，結合「光禾感知科技OSENSE」領先全球的視覺辨識核心技術及擁有國際專利認證的VBIP室內定位技術，提供一站式串接導航、導覽、導購等生態系整合服務平台，打造全感知場域。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，新冠肺炎疫情驅動產業全面數位轉型的腳步加快，而數位轉型與智慧應用更是密切相關，因此，5G、AI等技術的融合創新將是後疫情時代的重要關鍵。此次與「光禾感知科技OSENSE」結盟，完整了我們在智慧場域生態圈的布局，未來將持續攜手提供全方位的虛實解決方案，滿足各領域用戶在5G時代的多元需求。

光禾感知科技OSENSE執行長王友光指出，5G時代到來，隨著大型場域及空間的整合型需求增加，我們積極擴展AIoT應用領域，以電腦視覺及AI 深度學習為核心，結合空間感知、定位導航、擴增實境(AR)等技術，建立全感知服務，這次與台灣之星的合作，相信一定能共同開創在智慧球場應用的無限可能。