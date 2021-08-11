中國大陸教育部網站今（11）日發布，為督促各地切實貫徹落實中辦國辦《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，日前，大陸國務院教育督導委員會辦公室印發專門通知，擬對各省「雙減」工作落實進度每半月通報一次。

《通知》明確指出，各省自2021年8月30日起，每月15日和30日前，報送「雙減」工作落實進度，國務院教育督導委員會辦公室在匯總分析後形成專項督導半月通報。通報重點是各地作業時間達標學校情況、課後服務時間達標學校情況、學科類培訓機構壓減情況、違規培訓廣告查處情況和群眾舉報問題線索核查情況等。

《通知》強調，為加大工作督促力度，推動問題即時整改，國務院教育督導委員會辦公室將建立「雙減」曝光台，對該落實、能落實而不落實的工作，或經多次通報仍整改不到位的典型問題，直接在媒體上曝光，並依據《教育督導問責辦法》啓動相關問責程序。