因應9月即將開學，高市教育局宣布校園恢復實體上課的防疫配套措施，開學典禮採線上舉辦或取消，學生需戴口罩、固定座位，用餐使用隔板。此外，市府也開放住宿式長照機構探視，但須附3天內的快篩或PCR陰性證明。

教育局長謝文斌表示，9月將實體開學，開學前校方須召開防疫小組會議，盤點物資及落實清消。實體開學須落實戴口罩、量體溫、固定座位與成員，用餐使用隔板。

開學典禮採線上舉辦或取消，避免不必要集會。體育課須戴口罩，喝水或健康考量可短暫免戴。

陳其邁強調，高市防疫仍針對邊境加強管理，社區主動篩檢。建議南北的移動，不管是親人、朋友來訪，室內一定要戴口罩。非同住家人的群聚（麻將、桌遊）能免則免。

基層診所獎勵方案，診所主動發現，每案可獲獎勵金500元，快篩陽性、轉介PCR為陽性或確診者，每案可獲獎勵金1萬元。一個月內快篩達到70人次以上診所，可獲衛教諮詢獎勵金2000元。

267家住宿式長照機構也開放探視，但須出具探視前3天快篩或PCR陰性證明。落實預約制，每次1小時為原則，每位住民每次訪客人數以1人為限。若因住民身心狀況等特殊需求，經機構評估防疫能量後，必要時可增加訪客至3人。