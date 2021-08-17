中國推動教育機構「雙減」政策下，補教業者受到嚴重打擊。陸媒報導，近期又陸續有兩家補教機構經營出現問題，公告暫停暑期課程卻無法退款，有家長要求退費未果，在各地發起維權。

澎湃新聞報導，近日，「ABC360（伯瑞英語）」、「斯坦利」等教育培訓機構陸續宣布停止暑期課程，業者的理由是因應政府的「雙減」政策，但當家長要求退款時，這些補教機構就開始拖延、推託。

報導說，杭州ABC360在線英語培訓8月4日宣布將課程暫停後，客服專線始終無法打通。直到12日該公司才發出公告稱，將在22日前給出合規的課程方案，但並未提及退款安排。有家長表示，工作人員回應稱退費需要排隊，「具體時長無法給出」。

北京斯坦利潛能英語的也出現同樣的問題。該機構一名員工稱，他們已經2個月沒有發薪水，公司負責人曾在員工群組中稱「所有資金消耗殆盡，校區已無法運營」。

該公司之後公布安置方案，提出15至20種轉課方案，但免費方案只有3種。至於退費，斯坦利僅表示正在籌措資金，籌措期需要3到6個月。

這兩家公司在中國多地都有分校，不少家長委託當地街道辦事處協調，也有許多家長告上教委、市監等多個部門，報導說，目前公部門已開始介入此事。

「雙減」政策指中共中央辦公廳、國務院辦公廳7月24日印發的「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，針對補教業做出學科類培訓機構統一登記為非營利性機構，不得佔用國家法定節假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓等要求。（編輯：翟思嘉/繆宗翰）1100817