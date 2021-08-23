國際信評公司穆迪23日將近期深陷資金困局的中國國有資產管理公司中國華融的長期本幣及外幣發行人評級從「Baa1」下調至「Baa2」，同時將華融的基礎信用評估（BCA）從「b2」下調至「caa2」。上述評級仍處於下調的觀察名單。

華融上週才表示將收到大陸中信集團和中國信達資產管理公司等五家國有企業的注資。儘管該公司表示沒有債務重組計劃，但中信等集團的注資被外界視為華融得以續命。

不過市場顯然對華融後續發展仍抱持觀望態度。香港信報報導，穆迪報告指出，23日公布的評級行動反映華融2021年的巨額淨虧損導致其資本基礎和盈利能力惡化。華融早前公告稱2020年歸屬於公司股東的淨虧損預計為人民幣1029.03億元。這可能會導致該公司無法滿足監管機構對資本適足率和槓桿率的最低要求，如果沒有政府安排的支持行動，公司將無法維持正常運營。

穆迪稱，華融引入戰略投資者的計劃，以及對子公司的處置可以部分緩解2020年巨額淨虧損的負面影響，但是注資的規模和時間仍不確定，並且框架協議不屬於具有約束力的正式股份認購文件。